新冠肺炎疫情不斷，預計下周全球新增個案數將達3870萬人。台大公衛學院教授陳秀熙表示，從各地新增個案來看，除了位居前段班的印度、美國、巴西等，其他國家的新增比例越來越高。此次的第2波流行相當嚴重，依照不同地區不同時機冒出不同流行的情況而言，新冠病毒正在打游擊戰。

根據預測，下周截至18日為止，全球新增個案將達3970萬，死亡人數將達112萬，復原人數則有2780萬。在新個案方面，下周貢獻度最高的國家將是印度（19％）、美國（17％）、巴西7％、英國及法國4％，而其他國家則升至接近半數，達49％。

陳秀熙表示，依照全球目前的跡象，新冠肺炎已處於游擊式流行。游擊式流行發生在第2波流行發生以後，到群體免疫發生之前，此時新冠病毒以打游擊戰為主，造成不同地區不同時期冒出不同程度的流行，此時非疫苗藥物的防疫措施難度很高，解封的難度也很高。

全球五大洲來說，美洲的加拿大9月以後疫情日趨嚴重，校園群聚不斷，因無法落實社交距離、戴口罩而產生破口，政府為此啟動限制令。美國中西部33州個案數增加，猶他州及威斯康辛州甚至因為人將新冠肺炎傳給貂，爆發水貂集體死亡的事件。南美疫情則以巴西最嚴重，目前已有趨緩跡象。

歐洲本周新增個案數達58萬例，其中有18％來自英國，英國個案數自9月開始飆升，可能受8月起政府提供 「餐飲業復甦補助」影響所致。東歐則以烏克蘭為代表，疫情自首都基輔向外延燒，當地卻因醫療資源不足，僅能提供4成的呼吸系統照護。

非洲疫情趨緩，但在北非部分國家皆有疫情回溫趨勢，其中摩洛哥單週新增接近2萬名個案，創下新高，10月8日6度宣布延長緊急狀態。突尼西亞亦首次單週新增破萬名個案，部分區域重新實施宵禁，禁止聚會並減少公家部門員工工時。

亞洲地區以印度疫情最為嚴峻，確診人數已超過700 萬人，而中東疫情不斷，以伊朗最為嚴重，已進入第3波感染疫情。東北亞日本疫情升溫，南韓則稍獲控制，而東南亞疫情則有緩升趨勢。

大洋洲疫情控制得最好，紐西蘭感染率為0.04％，澳洲則為0.11％。其中，紐西蘭自9月25 無新增本土病例，並於 10月7日全面解封，澳洲疫情趨緩，仍有零星本土個案發生。

(中時 )