搶在ITF台北國際旅展開展前，老爺酒店集團的「老爺線上旅展」將於10月23日中午12時盛大開賣，此次商品高達20種選擇，創下歷年來新紀錄，不僅滿足民眾各種旅行需求，更首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套13,200元即可任選指定飯店入住，無論是4天3夜奢華假期，或7天6夜的小資旅行，一套入手即可開心暢玩。

2020年ITF台北國際旅展將於10月30日南港展覽館登場，是購券常客囤貨的好時機，考量無法至展場購券的民眾權益，此次提前一周舉辦線上旅展方便隔空掃貨，除了往年熱賣的集團聯合券外，旗下11家飯店也紛推出較平日價更超值的住宿及餐飲商品，其中老爺聯合住宿券向來是旅展熱門商品，優惠效期超過1年的聯合住宿券每張2,900元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2,700元有找，是愛揪團搶便宜的民眾一大福音。

老爺表示，使用1張可住4家老爺行旅 (宜蘭傳藝、台中、南港、台南)、2家老爺酒店 (台北、新竹)或老爺會館2家(台北南西、林森)，明年2月底前持1張券入住林森會館，還可再多住一晚，十分划算！熱衷溫泉酒店的民眾，可持2張券入住知本老爺、北投老爺，或使用3張券住礁溪老爺；此外，礁溪老爺另推出三人入住「和式山景套房一泊二食」限時優惠，原價23,980元，旅展券只要4張 (11,600元) 即可享受五星奢華假期，現省12,380元。

針對不能出國而選擇島內行的民眾，老爺首次推出全新商品「微環島套券」，每套13,200元含1張A券及2張B券，持A券可入住礁溪、知本或北投老爺一晚，或4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店兩晚，持1張B券可入住4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店一晚，或南西、林森2家會館兩晚。對於喜愛享受豪華度假的民眾來說，可選擇一晚礁溪老爺、另兩晚下榻台北或新竹五星酒店。

(中時 )