蘋果14日凌晨的新品發表會，正式發表4款iPhone 12系列的產品，但為了響應環保，此次包裝將充電器與耳機拿掉，只留下手機和充電線，引發民眾熱議。一名3C部落客林小旭透露「超殘酷事實」，多數的充電器不能沿用，只能買新的！讓網友哀嚎，越花越多錢。

3C部落客林小旭今天凌晨在臉書發文分享，蘋果為了環保愛地球，此次新推出的iPhone 12 系列手機中，所有的包裝都將充電器與耳機拿掉，裡面只剩下一支手機和「USB-C對Lightning」的充電線。有需求的人須另行購買相關配件。

林小旭指出，最殘酷的是，許多人以為充電器可以沿用舊的，但iPhone 12 系列中附贈的充電線是USB-C對Lightning的連接線，因此多數的人家裡面的充電器「根本不能沿用，只能買新的！」

林信旭也說，當然如果蘋果的老用戶家中有「USB-A大頭對Lightning連接線」，的確還是能繼續用來充電，也算是可以沿用舊的充電器，不過充電速度會受到影響，變得比較慢就是了。

貼文也引發網友討論，「越花越多錢了」、「又要被賺一筆了」、「看完，消火了」、「就變相漲價？」、「不愧是大蘋果」、「真聰明」。

(中時新聞網)