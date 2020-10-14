勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地，為提升台灣原創設計師能見度，並創造服裝設計商機，協助創客作品商業化，今年10月17日在台北松山文創園區4號倉庫盛大舉辦「2020 Look台味－台灣職人日」，邀集全國服裝、設計界優秀人才，規劃以服裝動態秀形式展演台味服飾，並設有台味職人展，提供台灣元素設計展示與交流的整合平台。

衣啟飛翔創客基地以服裝及設計為主題，培育創客創造不一樣的機能服裝，並由分署行銷服裝品牌。本次活動即打造以「當代台灣人形象」為主題的服裝動態走秀伸展台，展演來自7位優秀設計師入圍「2020 Look台味服裝暨配件設計大賞」的28套台味服飾作品；該大賞集結了各領域設計師發想與定義台灣並創作之服飾及配件。首獎是來自在充滿廟宇環境下成長的設計師董秉羲，作品是結合陣頭八家將臉譜，以及現代元素的潮味街頭風服飾。另外設計師蔡浩天，其「母島」系列服飾不僅為具設計感又實穿的正式服裝，更是完美演繹台灣文化面貌轉變的設計作品！

配件組首獎作品「虎勢」，是設計師張傑閔將宮廟常見的如意、祥雲、傳統刺繡等元素，融合於潮鞋的設計。其他設計作品像是台灣街道隨處可見的門牌、農民曆上的相生相剋圖等豐富元素，以及多項以台灣經典小吃意象為設計的文青風各式服裝配件，民眾皆可透過現場30個「台味職人展」攤位一探究竟，一起來找回屬於你我的台灣記憶與共鳴。

勞動部長許銘春邀請大家10月17日一起到台北松山文創園區共襄盛舉！當日還有「台粉讚出來」活動，號召民眾用行動支持台灣原創設計師品牌，有機會獲得限量500雙的紀念「台味夾腳拖」！詳細活動訊息請上「vMaker自造者網站」或「衣啟飛翔創客基地」Facebook粉絲專頁，或電洽03-533-5055分機11束小姐。

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