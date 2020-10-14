長期以來晶片領域一直是中國大陸卡脖子的嚴峻問題，為培養晶片人才，南京將成立一所專門培養晶片人才的高校南京集成電路大學，這也將是中國大陸第一所專門培養晶片人才的高校。

據中國通信信息報報導，近日舉辦的第三屆半導體才智大會上，中國國家專用集成電路系統工程技術研究中心主任、東南大學集成電路學院院長、東南大學電子科學學院院長時龍興教授公開宣佈，將在南京成立一所專門培養晶片人才的高校─南京集成電路大學。

報導稱，這所大學的所有學科將圍繞集成電路技術而設計，還接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體。晶片是中國大陸缺口最大的產品，也是進口金額最高的商品。過去的2年時間，中國大陸每年的晶片進口金額超過3,000億美元，而2020年預測至少也將超過3,000億美元。

根據海關的數據， 2020上半年，中國大陸進口晶片多達2,423億個，累計增長25.5％，而進口金額為1,546億美元，累計增長12.2％。據最新發佈的「中國集成電路產業人才白皮書（2019—2020年版）」數據顯示，到2022年，中國大陸需要74.54萬人從事集成電路行業，但是現在國內卻僅有50餘萬，也就是說，人才缺口仍將近25萬。

實際上，經驗豐富的集成電路工程師緊俏是普遍問題。之前因為挖人才，台積電也出過不少策略，而台積電人才也遭遇過挖角。中芯國際2017年10月延攬前台積電前研發處長梁孟松擔任中芯國際聯合執行長。在梁孟松帶領下，中芯國際短短300天突破陷入3年困境的14奈米製程，優良率從5％激增至95％，營運狀況大為好轉。

(工商 )