麗寶Outlet Mall「北海道拉麵館」，引進四家北海道飄洋而來的重量級拉麵品牌，將於10月底封館道別，3年多來已熱賣超過100萬碗拉麵，可堆出200座101大樓！為回饋因疫情不能出國但又懷念日本原汁原味拉麵的消費者，自10月16日～11月1日特別推出「封館食刻～懷念的這一碗，喔伊吸」活動，讓喜愛口感濃郁的北海道拉麵的消費者，能夠把握封館前再度回味!

麗寶Outlet Mall於2017年開幕時，特別首創北海道拉麵館，引進四家首度由北海道飄洋過海的重量級拉麵品牌，包括「清田」拉麵、「次郎長」拉麵、「虎鐵」拉麵及「炎神」拉麵，四家各有特色並有各擁其主的許多忠實粉絲。從2017年開幕以來，累積已熱賣出超過100萬碗的拉麵，吸引全台超過200萬人品嚐，假日更是高朋滿座、一位難求。

麗寶Outlet表示，3年多年台灣消費者口味變化快速，不論是大受歡迎的米其林星級美食、辛香料咖哩的南洋料理、韓式餐點特色料理等都是潮流，而在4年前招商引進北海道拉麵館四家日本職人拉麵皆呈現北海道拉麵原汁原味的堅持，已成功創造話題與口碑。

麗寶Outlet強調，為持續滿足喜愛嚐鮮求變的消費者轉向更多元的美食選擇，因此忍痛封館告別，特別於10月16日至11月1日，推出限時「北海道拉麵館封館食刻～懷念的這一碗，喔伊吸」活動，在北海道拉麵館單筆消費滿500元，即可參加抽獎，有機會把同樣來自日本超卡哇依的水豚君週邊商品帶回家，還有百元折價券、摩天輪免費搭乘券；並加碼於10月24日中午舉辦「喔伊吸」吸拉麵分貝挑戰賽，只要吸麵聲現場測量超越同場比賽其他人（3或4人一組），並於個人FB專頁公開分享，不但免費招待該碗拉麵，還可獲得新品牌餐點2份。

(工商 )