大陸「迅雷-2020」專項行動已破獲數百起台灣間諜竊密案件，並透過央視「焦點訪談」節目披露4起台諜案具體細節。大陸國台辦今天(14日)舉行例行新聞發佈會，台媒關注，家屬能否申請探視？台灣媒體能否前往採訪？大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，陸方依法保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權利。

朱鳳蓮表示，大陸偵查機關已經按規定將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請了律師。按照《刑事訴訟法》的規定，涉及國家安全秘密案件不公開審理。

朱鳳蓮表示，台灣間諜情報機構長期以大陸為目標，大肆進行情報竊取和滲透破壞活動，大陸有關司法機關嚴格依法偵查、起訴、審理相關案件，依法保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權利。

這次大陸通報的台諜案涉及到一些學者，既有藍營的，也有綠營的。另外，民進黨也想要修改《兩岸人民關係條例》，對兩岸學術交流進行嚴控盤查。這讓學者產生恐懼，對兩岸學術交流恐將雪上加霜。

朱鳳蓮表示，針對這個問題要區別看待。一方面，依法打擊危害國家安全的犯罪行為，在間諜案中抓獲這些人，是為了維護國家安全，為了維護兩岸正常的交往秩序，為了維護兩岸同胞的合法權益。這次公佈的台灣間諜案，事實清楚，證據確鑿。

朱鳳蓮表示，另一方面，對於絕大多數的台灣同胞，對於參與兩岸正常交流活動的台灣同胞，我們都視之為骨肉兄弟，始終在為大家做實事、辦好事、解難事，堅定維護並且不斷地增進台灣同胞的利益福祉，希望一起實現更大更好的發展。

朱鳳蓮指出，民進黨當局，他們以大陸為目標，不斷進行相關情報竊取和滲透破壞活動，是站在兩岸廣大同胞的對立面，是縱容少數「台獨」分子，做著和大陸相反的事情。

陸媒報導揭露台諜案引發兩岸社會關注，為何選在此時公佈此類案件？朱鳳蓮回應，近一個時期以來，民進黨當局挾洋自重，加緊與外部反華勢力勾連，頻頻製造事端，大搞「台獨」分裂活動，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。台灣有關方面應當順應國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，不要做損害中華民族整體利益的事。

(中時 )