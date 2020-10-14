從10月12日開始，大陸民航局要求兩岸航班在登機前要提供3天內的核酸檢測證明，由於台灣核酸檢測費用超貴，許多台生和台青大喊吃不消，還有台商希望縮短集中隔離的天數。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(14日)在例行新聞發佈會上表示，為了有效防控疫情，希望大家能夠理解並配合。

核酸檢驗費用，大陸和台灣猶如天壤之別，大陸最低僅需約70元人民幣（折合新台幣300元），台灣卻要高達6至7千元台幣，貴了23倍，對於赴陸唸書的台生和工作的台青造成經濟上的負擔。

朱鳳蓮解釋，持3天內核酸檢測陰性證明才能登機的規定，這是對兩岸旅客、機組人員和兩岸廣大民眾生命安全和健康福祉的高度重視、高度負責任而採取的風險防範措施。大陸希望往來兩岸的有關人員和相關航空公司能夠給予理解和配合，共同做好疫情防控工作。

針對青年學生群體承受的經濟負擔，朱鳳蓮表示，大陸始終熱忱歡迎並且堅定支持台灣青年來大陸分享機遇、尋求發展、實現夢想。「只是現在全球新冠肺炎疫情還沒有得到有效控制的情況下，為了確保兩岸民眾的生命安全，我們採取相關的防疫措施，還是希望得到青年朋友們的理解和配合。這樣既是為自己的安全和健康著想，也是對兩岸民眾生命安全高度負責任的態度。」

此外，最近一些兩岸民間交流活動，對台灣赴陸參會人員採取特案方式進行防疫隔離，不用隔離14天，這種方式是否能普惠到台商？

朱鳳蓮表示，「大家也注意到，8月中下旬以來，大陸出現了4例從台灣地區輸入性新冠肺炎確診病例，反映出島內疫情防控是存在漏洞的。」

朱鳳蓮表示，目前島內還有多少實際感染者情況未明，應當引起島內民眾重視，防止疫情反彈。民進黨當局應當採取負責任的疫情防控措施，阻斷病毒傳播鏈，切實保障民眾生命安全和健康福祉。

(中時 )