12年國教課綱去年8月起實施，但過去1年多來，高中老師工作負擔加重，苦不堪言。全國高級中等學校教育產業工會明天將開記者會，要求教育部降低基本授課時數，補足高中教師員額。

另有民眾在公共政策網路參與平台發起連署指出，新課綱明訂高中多元選修課程開設須達1.2~1.5倍，很明顯地課程整體規畫設計變動導致教學員額需求增加，但教育部卻未增加高中教師員額，導致教師負擔加重。

連署聲明指出，高中自然科探究與實作課程，專題與跨領域課程都需要以協同授課方式進行，國數英得分組教學等，如果沒有增加員額以因應，不是礙難落實，就是讓基層教師超鐘點超到爆，但教育部卻視此為正常加班，只願意準備超鐘點的費用。

聲明說，現在已邁入109學年度，108課綱第一屆學生已升上高二，基於三年課程整體規畫，各校真正的考驗開始降臨，在高一的時候，師資需求尚未明顯感受，然而大量的選修課程及專題跨領域課程都要開始實施，也因此，各校在進行員額盤點的時候，已經出現捉襟見肘的情形。

聲明指出，現在高中內出現高比例的教師需要超鐘點授課，而且不少教師的超鐘點堂數甚且都超過5堂，對於需要付出課餘大量時間高品質備課的新課綱來說，殺傷力甚強。當高比例教師都處於超鐘點課表的狀態下，即令教師可以超鐘點上到20堂以上，但課表是難以排定的，幾乎完全沒有調整的彈性空間。

聲明說，新課綱實施後，首先是教師員額不足以因應新課綱整體課程需求，其次是教師超鐘點情形過於嚴重，影響教學品質，教育部應該趕快設法解決。

(中時 )