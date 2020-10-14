今年因為新冠肺炎疫情，大聯盟除了縮短賽季之外也不開放觀眾，不過國聯冠軍戰以及世界大賽都將開放11500名球迷進場，美聯冠軍戰則還是閉門打，今年最開心的是太空人「憂鬱賽揚」葛蘭基（Zack Greinke），他直言「沒有球迷真是太好了」。

「在賽前熱身和練習時，我不喜歡有人找我聊天、簽名、合照，我不喜歡這樣做。」葛蘭基表示對於大部分球員來說，有球迷進場支持才有動力，但對他來說，再三強調自己不喜歡有球迷靠近，因此一點也不懷念球迷還能正常進場的時候。

葛蘭基是2009年的美聯賽揚獎得主，他曾透漏自己在高中畢業時就患上社交恐懼症，不擅長與人交流，也因為場上總流露出陰鬱的表情，被稱為「憂鬱賽揚」，不過在接受治療後已經不會對他生活造成太大影響，受訪時葛蘭基也沒提及過去的心理病史。

葛蘭基預計會在明天與光芒的美聯冠軍戰G4先發，太空人前2戰都輸球，葛蘭基將背負為球隊搶勝的重責，若順利挺進世界大賽，屆時將有球迷進場。

(中時 )