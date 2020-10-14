農委會主委陳吉仲（右四）上台報告時，遭國民黨立委林為洲（左二）、楊瓊瓔（右三）等人上前包圍，民進黨立委莊瑞雄（左一）上前排解，朝野立委發生一波拉扯衝突。（黃世麒攝）

農委會主委陳吉仲（右二）上台報告時，遭國民黨立委林為洲（左一）、楊瓊瓔（右一）等人上前包圍，民進黨立委莊瑞雄（左二）上前排解，朝野立委發生一波拉扯衝突。（黃世麒攝）

立法院今(14日)排程審查農委會開放美國萊克多巴胺豬肉進口相關行政命令，國民黨立委以程序發言杯葛農委會主委陳吉仲上台報告，議事停擺，最後由民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召林為洲、民眾黨、時代力量黨團經朝野協商後，決議先召開公聽會再進行審查程序。

國民黨立委以程序發言杯葛農委會陳吉仲上台報告，並高舉標語表達訴求。（黃世麒攝）

國民黨立委江啟臣要求先開公聽會再審查。（黃世麒攝）

蔡英文總統於8月28日宣布，明年元旦起將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，配合美萊豬開放，衛福部、農委會近期陸續公告9個行政命令，並送立法院備查，朝野黨團日前提案要求聯席審查，經濟、衛環等委員會則於14、15日聯席審查行政命令。

今天國民黨立委以程序發言杯葛農委會陳吉仲上台報告，並高舉標語表達訴求。當農委會主委陳吉仲上台報告，發言一分鐘左右時，國民黨立委林為洲、楊瓊瓔等人不滿程序有問題，因此上前包圍，後來民進黨立委莊瑞雄上前排解，朝野立委發生一波拉扯衝突，場面一度混亂。

由於國民黨團要求先公聽、再審查，後續經過朝野協商後，主席賴瑞隆則是宣布，擇期先召開公聽會，再進行審查程序，今天的議案則將於公聽會後再審查。而農委會主委陳吉仲則是表示，完全尊重今天朝野協商結果。

(中時新聞網)