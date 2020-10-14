富邦悍將今（14）日繼續在新莊主場迎戰中信兄弟，且不再蓋牌，事先公布先發投手，中信派出本土投手廖乙忠，富邦則為洋投羅力。富邦昨晚輸球後已落後統一獅1場勝差，今天不能再敗，因此推出投一休四的羅力。他上一場先發是9日對樂天金鷲，不過只投4局，最後吞下敗投，因此只休息4天又披掛上陣。

廖乙忠本季戰績4勝8敗、自責分率6.94，對富邦先發2場都吞下敗投，對戰自責分率高達9.31、每局被上壘率1.76，數據不甚理想。最近一次交手為9月16日，他先發4.1局被敲5支安打，含林宥穎一發2分炮，失6分皆自責分，送出7次三振、有4次四壞球。之後便被下放二軍，10月才回到一軍，並於8日出戰樂天金鷲，當時是以長中繼登板，投3.1局失2分。

羅力戰績6勝10敗、自責分率4.58，目前是2連敗，今年與中信兄弟交手5場，竟然一勝難求且苦吞4敗，對戰自責分率6.68，被打擊率3成02；曾被中信打線擊出6發全壘打，其中許基宏包辦2轟。

10月2日羅力曾對戰中信兄弟，用104球投7局，被敲9支安打、失4分，未獲隊友火力支援而吞敗。今日再戰能否展現壓制力，並取得今年對戰中信兄弟的首勝，除了要靠自己，隊友的火力能否發揮也是關鍵。

(中時 )