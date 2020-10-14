一波三折的基隆捷運終於定案！13日交通部長林佳龍召開的跨縣市協調會，是最重大轉捩點，林右昌因這場關鍵性的協調會，成為最大贏家。表面上，看到他和雙北市長柯文哲、侯友宜平起平坐；實質上，基隆捷運升級中運量，更是30年來最大的突破。

由交通部成立的北北基軌道路網政策溝通平台，13日舉辦共識說明會，新北市長侯友宜（左起）、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲及基隆市長林右昌等一同出席。（圖／王德為）

林右昌在這場協調會前，因為基隆該興建輕軌還是捷運的問題，吃了些苦頭，一時間連說明都顯得艱困，背後為捷運下了不少功夫。這場協調會中，連外界認為難搞的柯文哲以及很有主見的候友宜都願意出錢挺林右昌，也算是他基於都市規劃的專業受肯定，立了功勞。

一條基隆捷運，讓北北基拋開本位展開合作，化解最近雙北搶爭環狀線主導權的尷尬，外界也多認為這對林右昌進軍台北市長是一大加分，並鞏固林右昌在基隆的接班人蔡適應選情上的優勢。

林右昌的下一步在哪？台北？新北？桃園？這場會議決定的基隆捷運線升級中運量，讓基隆市不再被輕軌糾結，這也註定是林右昌下一步挑戰台北的最佳起手勢。

其中最主要的改變，是讓基隆捷運不只是基隆輕軌，如同林右昌所說是「一接三」，通往文湖線、板南線、民汐線，打通雙北任督二脈，可望紓解長年內湖大塞車的噩夢，對北北基都可獲利。也因此在中央協調跨縣市合作下，基隆捷運有了人和及錢脈，大方向、大目標訂好，也成為藍綠白合作最佳範例。

同時大家一直密切觀察，2020年底到下任直轄市選舉前，這一年多政情會有什麼變化？林右昌這次成功達成的目標，也讓他在台北市下一任市長的選情排序，出現了新的改變。

(中時新聞網)