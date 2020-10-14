生產輕型電動載具的湛積公司，疑似透過內鬼潛入Gogoro公司內，竊取Gogoro的電池機密技術，涉嫌違反《營業秘密法》；新北地檢署昨指揮新北市調處，兵分多路前往公司、員工住處展開搜索，約談林姓、涂姓、戎姓等10名員工到案說明，漏夜複訊後，今依違反《營業秘密法》將其中2名工程師向法院聲押禁見，其餘5名員工分別諭令5萬至20萬元交保。

檢調指出，Gogoro以研發生產電動機車，在全球電動機車市場居領先地位，也是國內少數的獨角獸公司，電動車關鍵的動力系統，均由該公司獨立研發，不過檢調調查發現，原於去年10月間任職於Gogoro公司的10名主管與工程師，離職後投靠新東家湛積公司，不僅在湛積公司開發同一款電動機車電池，連技術規格都與Gogoro幾乎相仿。

新北地檢署接獲情資展開調查，昨由黑金專組檢察官賴建如指揮新北市調處，兵分多路前往員工住處與公司搜索，查扣筆電等證物，約談10多名員工到案說明。

檢方訊後認定石姓、戎姓工程師涉嫌違反《營業秘密法》且罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見；另5名員工分別諭令5萬至20萬元交保。

(中時 )