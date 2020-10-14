一群長期關心河川溪流保育與復育人士組成「台灣河溪網」，今年辦理針對前瞻基礎建設計畫全國水環境改善計畫案件，遠赴全台及離島15個縣市查訪已完工案件及評選，指出將近一半的計劃案件改善功能不如預期，憂心生態棲地不增反減，與水環境理念背道而馳。

為了督促「全國水環境改善計畫」朝向真正前瞻的方向進行，台灣河溪網今(14)日召開「全國水環境改善計畫」第二屆金、爛蘋果獎頒布記者會，台灣河溪網今年從5月到8月前後共走訪15個縣市，評選針對2017年核定、2020年5月前完工的第一、二批「全國水環境改善計畫」，就「生態功能改善」、「社會功能」、「計畫執行程序」、「設計」等4大面向針對48件計畫進行綜合評分。

台南社大研究員吳仁邦表示，本屆金蘋果得主，河川類為台南市的「鹽水區月津港水環境改善計畫」，海岸類則為高雄市彌陀區的「彌陀漁港水環境改善計畫」，兩者分別做到水域清疏、雨水與家庭污水分離處理、以砂腸袋防止海砂流失，以及營造出海水自由交換的淺水域，提供魚類等生物棲息。

而「爛蘋果」本屆有3件，包括金門縣的「金沙溪流域水環境改善計畫」、「烈嶼清遠湖水環境改善計畫」，以及苗栗縣的「西湖溪整體環境營造銅鑼段」，除了開挖巨幅擾動水道、清除溪岸自然植被並護岸水泥化等，對野生動物在棲地間的移動造成了嚴重的阻礙。

台灣生態學會理事長王豫煌指出，花費龐大預算興建的自行車道破壞原有自然景觀，造成棲地復原的機會及水文、氣候調節功能低落，完全與水環境改善之計畫目標背道而馳。

民進黨立法委員洪申翰說，前瞻水環境計畫是針對過去河溪工程「為工程而工程」的弊病，以治水、清水、整水的目標達到人與自然互利共存的藍圖，但經濟部應將政策目標抓得更緊，也要提出具體作法，例如生態檢核作法等，但目前仍猶霧裡看花。

(中時 )