臺北市政府勞動局為避免市區客運司機因長時間過勞導致勞動權益之損害，日前對市區客運業者執行監督專案檢查計畫，針對客運司機之勞動條件及職場健康保護進行檢查，臺北市政府勞動局陳信瑜局長沉痛表示12家客運業者全數違法。

陳信瑜進一步指出，在司機之勞動條件中三項關鍵工時規定部分，以未給予勞工輪班間隔有11小時之休息及未給予勞工連續30分鐘以上休息時間最為嚴重，各有7家業者違法，另有5家業者有使勞工超時工作情形，此外，光華巴士、中興大業巴士、東南客運各涉違反6項條文最多。臺北市政府勞動局將依法針對違法業者進行裁罰，總合計裁罰金額預計超過900萬元。比較今年違反條文數從去年違反54條改善至37條，改善率僅為31.5％。

另外有關職場健康保護部分，今年查核結果發現12家客運業者均已落實勞工體格（健康）檢查，惟針對異常工作負荷促發疾病預防措施之執行，尚有2家客運業者未辨識及評估高風險群，4家未安排醫師面談及健康指導，2家未依面談結果調整工作內容或進行成效評估及改善，其中二家屬重複違反部分進行裁罰；其餘首都客運、三重汽車客運、臺北汽車客運及大有巴士等4家業者經2年查核，其職場健康保護部分均已依法改善。

臺北市政府勞動局另於9月29日舉辦「市區客運業駕駛人員勞動條件改善座談會」，邀請臺北市公共運輸處、臺北市政府法務局、市區客運業者及其企業工會共同討論改善司機勞動條件之方式。會中要求各業者檢討司機人員配置，以兼顧司機健康及公眾安全。

陳信瑜最後表示近年來屢見市區客運發生事故致人員傷亡之憾事，肇災因素因個案有所不同，但外界普遍存在司機工時過長之疑慮，建議交通目的主管機關可以審慎評估業者違反勞動法令累犯部分減少補貼，陳信瑜承諾將協助各業者每年度進行公車司機招募及職業訓練課程，逐步補充司機人員缺額，並呼籲業者應正視並逐步改善駕駛員工作時間及休息時間之問題，以期降低司機因長時間過勞導致勞動權益之損害，同時維護市民大眾之公共安全。

(工商 )