工業電腦大廠研華(2395)今（14）日宣布與承業醫(4164)簽署經銷夥伴合約，將透過承業醫旗下久和醫療的行銷通路，共同布局拓展研華的智聯網（AIoT）智慧醫療解決方案，以共創布局智慧醫院加速實踐醫療4.0，搶攻智慧醫療市場商機。

研華指出，將透過久和醫療的台灣通路，自9月起經銷研華醫規手術螢幕（PAX）、醫療護理車（AMiS）、醫用平板（AIM）產品、手術室影像串流系統（AVAS）系列產品等，搶攻台灣手術醫療與醫療推車市場，目標搶攻台灣手術市場達3成。

研華物聯網智能服務事業群副總經理江明志表示，與承業醫合作已久，此次正式簽訂經銷夥伴合約，雖然初步僅就台灣市場起步，但在東南亞及中國大陸亦會同步啟動布局規畫，如共同進軍印尼市場、進而擴展至全東南亞布局。

江明志表示，研華數十年前已觀察到醫療物聯網發展趨勢，並將智慧醫療相關解決方案從最初的純硬體，調整為軟硬整合的一站式解決方案。近年更針對醫療專科以物聯網雲平台WISE-PaaS為中心架構，提供以數據驅動數位轉型的智慧醫療解決方案。

江明志指出，承業集團深耕台灣醫療市場逾40年，相當瞭解整體市場需求及未來發展趨勢，近年更積極網羅精準醫療、智慧醫療相關產品，與研華的智慧醫療布局策略不謀而合，因此簽定台灣經銷夥伴關係，選定手術影像市場與醫療推車作為首波切入領域。

承業醫業務事業群副總經理李明倫表示，研華在智慧醫療領域耕耘逾十年，成功推出手術室影像串流解決方案、行動醫護工作站等產品，可優化作業流程。雙方締結經銷夥伴合約，可望加速在台灣實踐智慧醫療、乃至智慧醫院落地。

李明倫認為，藉由集團旗下子公司經銷研華的豐富醫療產品線，透過縝密的經銷策略及完善的售後服務，搭配產品組合接觸不同醫療專科，可有效提升醫療院所管理效率，展望智慧醫療市場，進一步打造以病患為中心的醫療環境，讓醫療回歸醫者的初心。

(時報資訊)