南韓現代汽車集團周三正式任命集團副會長鄭義宣接任會長職位。法定繼承人鄭義宣將從80餘歲的父親，集團會長鄭夢九手中繼承集團權力，預計集團將加速推動電動車和飛行車開發腳步。

49歲的鄭義宣希望為這家南韓第二大綜合企業帶來變革。「承受這些大膽和創新的遺產，我覺得很幸運，也感受到有責任去開啟現代汽車集團的新篇章」，鄭義宣再就職演說中指出，自動化駕駛、電動化、氫燃料電池、機器人，以及都市空中移動(UAM)，為鄭義宣對未來的主要提案。

現代集團周三稍早亦宣布鄭夢九將認明為集團名譽會長。集團旗下重要分支現代汽車同時表示，認同新會長就職演講。

鄭義宣被視為該集團第三代接班人，家族集團協助南韓度過艱苦的50年代，父親鄭夢九在2000年接管集團，並將現代汽車拉升至全球第五大汽車製造商，近年已退出集團前線，並交出現代汽車的董事席位。

鄭義宣自2018年9月接任集團副會長以來，已在檯面上展現出集團的實質權力。今年7月，鄭義宣更豪氣表示，2025年集團的電動車電池全球市佔率將達到10%的目標。

然現代汽車近日出現電動車款Kona的電池起火事故，並將擴大在全球進行召回更換電池的行動。

在現代集團宣布新會長之後，現代汽車股價一度高漲2.5%，然其他子公司出現漲跌不一反應。

(時報資訊)