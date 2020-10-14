蔡英文總統的雙十文告，被陸媒《環球時報》總編輯胡錫進評價為「就任以來態度最軟的一次」，但是大陸官方和學者都批評蔡當局，還是沒有承認九二共識、沒有承認兩岸同屬一中，兩岸還是缺乏政治互信的基礎，因此無法展開對話。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(14日)在例行新聞發佈會上表示，所謂的「調子放軟」只是精心設計的政治語言。

朱鳳蓮表示，對於民進黨當局領導人和島內民意機構負責人的講話，前幾天國台辦已經表達了有關立場看法。所謂的「調子放軟」、「語氣趨緩」只是精心設計的政治語言，實際上仍然延續了對抗思維和敵對意識，是在鼓吹謀「獨」言論。

朱鳳蓮強調，只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，兩岸才能重啓對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。

本報記者提問，除了蔡英文在雙十文告中對大陸的調子放軟，外交部長吳釗燮日前表示，「台灣不會尋求與美國全面建交」、「兩岸發生衝突時，台灣不會依靠美國干預」。前國安會秘書長邱義仁也說，「寄望美國介入台獨危機，台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了。」對於蔡政府上述的表態，大陸會視為善意嗎？

朱鳳蓮表示，第一，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不允許任何外部干涉。這是國際社會普遍遵守的一個中國原則的應有之意。

朱鳳蓮表示，第二，民進黨當局出於謀「獨」企圖，挾洋自重，倚仗外力，加大挑釁，只會損害兩岸同胞的共同利益，只會危害台灣同胞的切身利益，破壞台海和平穩定，只會把台灣置於更加危險的境地。

(中時 )