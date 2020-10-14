◎錯過再等15年 最大最亮「火星衝」就在今晚

錯過這次觀看火星，下次要看到更大顆火星，再等15年。今天(14日)火星將到達「衝」的位置，即太陽、地球、火星3個天體將排成一直線，是火星最佳觀測時機，看起來最大顆又最亮！南瀛天文館指出，今年屬於火星大衝，也就是火星距離地球較近，下次要看到更大顆火星，需要等到2035年。

◎提三大策略 蔡英文：讓台灣成亞洲綠能發展中心

蔡英文總統今天表示，台灣目前在離岸風電發展上，已居於亞洲領先地位，她提出三大發展策略，讓台灣朝向亞洲綠能發展中心邁進，以打進國際市場為目標。並邀請國際夥伴，善用台灣在亞太地區的能源戰略地位，一起打綠能的國際盃。

◎變天！「沙德爾」颱風將生成 氣象局：這天雨最大

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快周四(15日)下半天增強為「沙德爾」颱風，而南卡颱風遠離後，未來一周台灣都受到東北風影響，北部、東半部有雨，周五又有東北風增強，周六水氣較多是雨最大的時候，降雨範圍也擴大。

◎涉吸大麻電子菸 職籃球員張宗憲戒癮緩起訴

外號「Jet噴射機」的ABL聯盟「寶島夢想家」籃球隊球員張宗憲，今年7月因被警方臨檢時，查獲持有含有大麻成分的電子菸油，遭依《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，張坦承吸食大麻電子菸，檢方今天給予張緩起訴處分，要求張到台北市聯合醫院松德院區戒癮治療。

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(中時新聞網)