罕見56年來豐水期沒有颱風侵台，各地水庫集水都吃緊，又因為新冠肺炎疫情衝擊，大家勤洗手、勤擦拭，自來水公司彰化區管理處統計，產業用水量雖減，但因為新冠肺炎疫情影響，彰化地區的民生用水卻逆勢成長3.52％，使得11區處供水負擔沉重。

自來水公司彰化區管理處處長曾良琳指出，彰化縣內26鄉鎮每日需要40.5萬公噸的民生用水，因為轄內無水庫，一直都仰賴台中及雲林縣市支援，原本就屬於供水艱困地區，長期以來都在下午12時30分至16時30分及夜間10時30分至隔天凌晨5時許，分2時段減壓供水。

這次全台用水吃緊，自來水公司呼籲除了落實防疫勤洗手外，也要配合在生活中落實節約用水，減少非必要性的自來水使用如洗車或沖洗外牆道路等。並檢查居家用水設備有無內線漏水、洗碗洗衣生活用水回收再利用、採用具有省水標章的用水設備等做法，共度用水艱困期。

(中時 )