近來大陸軍機頻頻擾台，民眾熱議教召次數增多，台中市議員何文海14日在民政業務質詢表示，民眾反映軍方教召總是特定人員雀屏中選，一而再再而三的接到教召令，為何兩年一次還是同一批人；民政局長吳世瑋表示，兩年一次如果同批人加強訓練，建立同袍情誼，如果敵人攻過來，可建立默契與戰技保家衛國。

兩岸緊張，教召問題吵得沸沸揚揚，何文海表示，不解軍方教召總是熟面孔被教召，最近國防部研議將後備教召編管八年的年限解禁，延長為退伍12至17年範圍內未除役的後備軍人，地方對於國防部這樣的研議有諸多反彈，教召的公平性實則再深入檢討。

台中市吳世瑋表示，兩年一次教召，建立同袍情誼，教召過程磨鍊默契與戰技。（盧金足攝）

台中市議員何文海指出，市府應給予該年參與教召的市民優惠或補助，待教召結束後頒發一張該年解除教召令，可至地方公所領取現金補助或是享有台中市各種消費福利優惠等。（盧金足攝）

「教召人員時常淪為抽籤便宜行事」，何文海說，軍方後來改為2次為限，若一後備軍人已被召集兩次，就不會有第3次，藉此避免選員集中，國防部雖改正，但已造成民間對於國防部在教召選員的公平性上不具信心。

何文海指出，未來教召將由現行的2年1訓、一次5至7天，改為1年1訓、一次14天，時間拉長也會造成民間雇主與員工工作上的不便。故何文海議員建議市政府向後備軍人指揮部反映地方民眾的心聲。

何文海建議市府編列預算補助，教召對象都已是社會人士，為了台灣國防放下手邊工作保衛國家，目前依照現行的發給召集津貼，分別為士兵每日700元，士官每日800元、軍官每日900元，教召津貼與現今工作薪資有很大的落差。

何文海指出，市府應給予該年參與教召的市民優惠或補助，待教召結束後頒發一張該年解除教召令，可至地方公所領取現金補助或是享有台中市各種消費福利優惠等等，給予接受教召的台中市民鼓勵，感謝他們保衛國家。

吳世瑋表示，兩年一次教召，若同一人好好訓練，建立同袍情誼，教召過程建立默契與戰技，針對何文海建議，也會向國防部反映，教召造冊的公平性。

(中時 )