彰化醫院失智共同照護中心提供諮詢、協調、轉介，到後續的追蹤，讓需要長期照顧或醫療照護的失智者，能得到最好的照顧，也間接減輕家屬的壓力。（吳建輝攝）

失智症通常會有情緒表達困難，個性多疑、易怒，不僅病者本身，因為對失智症的不了解，連照顧的家屬都可能情緒起伏，受到牽連，心情上遭受影響；到了醫院也不知道要尋求什麼科別協助，一科一科問、轉介，在一個檢查點一個檢查點跑，身心靈上的疲憊，往往嚴重打擊病者與家屬信心，甚至想放棄治療。

家住社頭81歲的蕭奶奶，今年初開始出現記憶力變差、疑神疑鬼、精神異常，他的兒子說，母親常常說２樓窗外有人，讓家人心情受到影響，情況不見好轉，還常常跌倒，照顧起來非常辛苦，到醫院也不曉得要怎麼辦，相當無助。

後來尋求彰化醫院失智共同照護中心協助，並確診為失智症，在醫院的幫助下，個管師協助整合同時段看診時間，幾個月來已經取得母親信任，接連到心臟內科、中醫科等診間治療，過程中也有專業的護理師陪同，安撫媽媽情緒。

彰化醫院失智共同照護中心個管師江淑娟表示，一般家中出現疑似失智者，通常家屬到醫院都會相當徬徨，不曉得要尋求什麼科別協助，彰化醫院失智中心就是負責協助，提供諮詢、協調、轉介，到後續的追蹤等，讓需要長期照顧或醫療照護的失智者，能得到最好的照顧，也間接減輕家屬的壓力。

江淑娟說，台灣失智人口將突破30萬，等於每79人就有1人是失智者，對於家庭以及整個社會，都是巨大的衝擊，而失智者通常不認為自己有問題，家屬若覺得家中長輩有失智傾向，可以到彰化醫院失智共照中心，相信可以得到很好的照顧與幫助。

(中時 )