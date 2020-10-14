政論節目主持人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬去年揭露總統蔡英文「假論文」事件，遭控告妨害名譽，台北地檢署今早首次傳喚兩人。賀德芬拒絕出庭，彭文正則宣讀答辯狀，以被告身份，「請檢察官具體求處死刑。」

彭文正在應訊過後召開記者會透露，他對於檢察官黃偉的相關訊問都不回答，接著便宣讀準備好的答辯狀：「被告彭文正詆毀國家元首，稱蔡英文博未完成繳交博士論文；《政經關不了》天天抨擊蔡英文假博士假論文，至今超過450集，從無一天間斷，開播至今一年半觸及全球6.6億人口，影響蔡英文名譽甚鉅；被告不惜斥鉅資聘請英國律師在英國興訟，狀告國家元首；被告彭文正明知告訴人證據煙已淹滅仍誇誇而談，跟不上證據發展；基於以上羅列之積極犯意，及變本加厲知犯後態度，『請檢察官具體求處死刑，以昭炯戒，以彰國法。』」

彭文正辯護律師張靜指出，彭文正答辯狀稱自己罪行重大，其實是在求敗，拜託檢察官起訴，因為起訴之後才能傳喚蔡英文查明真相。蔡英文告彭文正妨礙名譽，彭文正反告蔡英文誣告，這兩個互相排斥，不會同時存在。我們靜待檢察官起訴彭文正，大家就可以到法庭看證據的呈現。

彭文正自嘲，今天這場庭有幾個史上罕見的情況：被告完全坦承犯行陳述所以犯罪事實，被告具體求處檢察官求處死刑；檢察官忍不住不時在庭上憋笑；法學教授賀德芬抗傳；張靜律師要求檢察官起訴他的當事人，公然違背律師信條。

(中時 )