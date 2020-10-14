大陸國家主席習近平14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話。習近平表示，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水準。

習近平說，深圳等經濟特區的成功實踐充分證明，關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正確的。經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水準更高。經過深入研究，決定以經濟特區建立40周年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項。

習近平說，新時代經濟特區建設要統籌推進五位一體總體佈局，協調推進四個全面戰略佈局，從中國大陸進入新發展階段大局出發，落實新發展理念，緊扣推動高品質發展、構建新發展格局，以一往無前的奮鬥姿態、風雨無阻的精神狀態，改革不停頓，開放不止步，在更高起點上推進改革開放，推動經濟特區工作開創新局面，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻。

(工商 )