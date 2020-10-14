范瑋琪分享心靈雞湯又被酸。（圖／翻攝自fanfan IG）

「范范」范瑋琪年初因批評蘇貞昌是「狗官」捲入口罩之亂，沉潛了快半年後才漸漸回復社群網站發文，8月她貼文「唱歌不能讓你一身名牌」被網友諷刺回應，最近她又貼照，上面寫著「世上最簡單的事情就是指責他人」，又引來網友說：「你跟你家人目前活得好好的，就應該感謝台灣的防疫」、「10月10日你不自豪嗎、為什麼都啞了」。

范瑋琪年初因狗官說碰了一鼻子灰，她曬自拍照一度因此憔悴，後來又發福認了胖3公斤，先前有網友嗆她出事後躲起來，范范沒迴避戰火，澄清：「我之前也不是躲起來呀！我只是給自己時間反省檢討的機會」，後來她分享延長口罩壽命的方法，卻被網友指出：「口罩戴反了也分享」，還有人諷刺：「妳不配戴台灣人的口罩」。

8月范瑋琪又發文寫下「給摯愛唱歌愛健康的人」8項唱歌觀點，包含「唱歌不能讓你大富大貴，但可以讓你活得精彩」、「唱歌不能讓你一身名牌」，又被網友諷刺：「所以你是說你一身名牌不是唱歌事業帶來的？」但也有粉絲力挺，強調范范所說的只是歌唱所帶來的快樂。

昨范瑋琪再曬出泰戈爾的心靈雞湯，上面寫：「指責別人~最容易；認識自己~最困難；不求回報的愛最偉大」，又引來網友酸是不是在說自己，「你當初不是指責蘇貞昌嗎？」或問她先前10月10日雙十國慶為何不吭聲，另也有人說：「看到網友對你的攻擊，很心痛，也很無奈，願上帝賜福與你，加給你力量，剛強壯膽」。

(中時新聞網)