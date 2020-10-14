蘋果（Apple）14日凌晨公布最新的iPhone 12系列，中國大陸區官網同步更新新機的參數和售價。據資料顯示，iPhone 12系列將首次支持中國大陸的北斗衛星導航系統（BDS）。此前，華為、三星、小米、OPPO等大陸國內主流手機品牌已支持北斗，蘋果據報因技術問題，在產品上屏蔽北斗的信號。

中國大陸的北斗衛星導航系統，與美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）為聯合國衛星導航委員會認定的「全球衛星導航系統四大核心供應商」。

在北斗實現全面民用前，大陸國內手機多數使用GPS定位，但不時存在準備度問題。北斗系統與GPS所擁有的衛星數量雖然差不多，但相較後者10米誤差，北斗在亞太地區的訊號來源更多，誤差可收窄至5米以內，在中國大陸及周邊地區使用或比GPS更有優勢。

蘋果現行的iPhone 11系列未在支持北斗系統上進行更新，向蘋果了解，獲回應稱「iPhone11機型已以北斗系統作為其位置數據系統的一部分」，但未有詳細解釋。有消息指，蘋果內部員工曾披露，官方文檔曾提及iPhone使用北斗信號存在性能問題，公司因而決定放棄。

中國衛星導航系統管理辦公室、北斗衛星導航系統發言人主任冉承其2020年7月底受訪時稱，國內當時只有蘋果手機沒有與北斗合作，但「早晚有一天，他們會走到這一步」。

(工商 )