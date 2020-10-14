高雄市仁武區八德一路與八德中路口，14日凌晨4時40分有一名廖姓男子全身是血路倒受傷，請求警方協助，警方到場上前詢問，廖男稱遭人丟石頭追打攻擊，送醫治療後無生命危險，員警上午再次詢問他被攻擊細節時，廖改口說是自己酒醉摔進水溝，警方將調閱監視器追查，釐清事發真相。

警方表示，40歲廖姓男子當時渾身酒氣，檢視他身上汙穢且衣物多處沾黏雜草及樹葉，額頭及背部有撕裂傷，經送往榮總醫院治療後，無生命危險。

廖男於上午9時酒醒後，警方對他初步詢問，廖自稱於13日昨天下午從屏東搭乘火車到楠梓區尋友未獲，於是在楠梓區一家超商購買米酒飲用，喝完酒後酒醉分不清方向，步行自仁武區，路上曾跌落水溝受傷，並自稱身上傷痕是在走路途中酒醉跌落水溝受傷所致，再爬至路旁。

不過有目擊民眾表示，當時看見男子全身是傷獨自走在街上，遇到路人並非請求報警求助，卻開口詢問：「酒店在哪裡？」令人覺得錯愕。

由於警方初步研判他身上的傷痕是遭玻璃割傷，但廖男供稱是他因酒醉跌落後遭不明物體割傷，警方對此將調閱監視器釐清案情，確認廖男是否遭人攻擊，全案擴大偵辦中。

(中時 )