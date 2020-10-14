立法院交通委員會今審查交通部預算，立委指出近日惡意逼車、蛇行等危險駕駛情形頻傳，嚴重影響用路人通行安全，凍結「道路交通安全」預算10分之1，提出如何改善報告後，始得動支，同時要求交通部修法加重罰則。交通部長林佳龍表示支持，更強調逼車行為應被視為全民公敵。

立委李昆澤說，交通部110年度有關「道路交通安全」預算編列3億0038萬7千元，其用途為道路交通安全工作督導與查核、加強道路交通秩序整頓及行車安全、強化全民路權與用路安全觀念等促進交通安全之相關作為，但近日惡意逼車、蛇行等危險駕駛情形頻傳，嚴重影響用路人通行安全。交通部應針對相關行為研議加強改善之作為，因此交通部110年度有關「道路交通安全」預算編列2億7954萬5千元，應予凍結1／10，待交通部於1個月內就事如何改善惡意逼車、蛇行等危險駕駛行為及相關法制教育之加強宣導提出報告後，始得動支。

交通部統計，2017年至2019年間，逼車有807件、擋車1450件。根據「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道（逼車），或遇非突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或餘車道中暫停（擋車），處6000元至2萬4000元罰鍰，當場禁止其駕駛，並吊扣牌照3個月；若駕駛因而肇事則吊銷駕照。

林佳龍回應，車輛在路上就像是武器，國內生命教育必須要落實，不然人的駕駛行為還是會像這樣逼車，不只發生事故，還可能產生連鎖反應，傷到第三人。他認為，逼車應該被視為全民公敵，支持嚴懲，刑罰上法官或許有不同的見解，但在「道交條例」上，交通部會研議加強罰則。

(中時 )