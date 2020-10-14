近來因名人心血管疾病(CVD)突然驟逝的新聞層出不窮，日常生活中，你我身邊也偶有案例。衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.3萬人死亡。

三高、心血管疾病 增加COVID-19致命風險

國際疫情持續嚴峻，更凸顯護心保健行動的重要。根據美、義、中等國研究亦指出，三高、心血管疾病會增加COVID-19（新冠肺炎）致命風險。其實，八成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，但若缺乏規律運動、常喝手搖飲料、吃速食或油炸食物、抽菸或吸二手菸，小心高血脂、高血壓、高血糖及心血管疾病遲早找上門。

國民健康署王英偉署長解釋，因缺乏規律運動、不健康飲食所引起的高血壓、高血糖及高血脂；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子，近年來受氣候變遷的影響，極熱極冷的氣候型態也是誘發因子之一。

預防重於治療 落實生活避免憾事發生

心血管疾病常發生突然，導致無法挽回的憾事，留給家人無盡傷痛。依據國民健康署研究107年「運用臺灣地區三高追蹤資料-探討三高相關疾病歷程及主要死因評估」分析發現，高血壓、高血糖、高血脂個案後續發生心臟病的風險分別是1.78倍、1.47倍及1.43倍。

「預防重於治療」雖是老生常談，但其實是最好的保命之道，就是將「護心行動」落實於日常生活中，王英偉強調，保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢、控制三高：定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥，才是護心之道。

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(中時新聞網)