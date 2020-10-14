國際貨幣基金（IMF）13日發佈的最新《世界經濟展望報告》上調了今年全球經濟增長預期，並預計2020年中國大陸經濟增長率將達到1.9％，是全球唯一實現正增長的主要經濟體。

據新浪財經引述該報告，今年世界經濟將萎縮4.4％，優於6月預計的萎縮5.2％。此次修正主要反映出第2季世界經濟表現好於預期，且第3季出現更為強勁的復甦跡象。國際貨幣基金組織還預計，2021年世界經濟有望增長5.2％，比6月的預測值低0.2個百分點。

此外，報告也預計大陸經濟今年有望增長1.9％，在2021年將達到8.2％，與6月的預測值持平。

具體來看，報告預測今年發達經濟體經濟將衰退5.8％，新興市場和發展中經濟體經濟將衰退3.3％。其中，美國經濟將衰退4.3％，歐元區經濟將衰退8.3％，日本經濟將衰退5.3％，均較6月預測有所上調。印度經濟也將萎縮10.3％，較6月下調5.8個百分點。

(旺報 )