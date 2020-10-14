美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二表示，由共和黨主導的參議院下周將表決一項具針對性、規模為5000億美元的新冠經濟援助法案，儘管民主黨此前已拒絕接受這類型的計畫，並堅持新冠紓困案必須是規模達數兆美元的完整方案。

隨著大型方案的談判陷入僵局，以及大選逐漸逼近，共和黨與民主黨都面臨採取行動以協助美國民眾度過這場新冠危機的壓力。截至目前為止，新冠肺炎疫情已經在美國造成逾21.4萬人死亡，並重創美國經濟。

雖然共和黨與民主黨都主張現在美國需要更多援助措施，但雙方對於計畫規模與細節的差距仍然遙遠，由於民主黨掌控之眾議院與共和黨占多數優勢之參議院的領導人僵持不下，雙方在11月3日總統與國會大選前達成協議的機會渺茫。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前已經拒絕白宮提出之1.8兆美元新冠紓困案，儘管這個金額與她先前提出之2.2兆美元方案已經縮小差距，以及來自其自家黨團部分成員希望達成折衷的壓力持續升高。

參院多數點領袖麥康諾表示，參院下周一重返議會的首要之務就是表決一項5000億美元的紓困法案，該法案將提供「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program）更多資金，也將提供學校援助及提供企業在疫情期間的免責保護，這是共和黨人尋求的措施。此外，這項計畫也將提供更多失業給付金，並為醫院提供更多援助。麥康諾表示：「我想給另一邊的朋友更多機會去採取美國迫切需要的高針對性援助計畫」。惟此前民主黨已經表態反對此類規模較小的單獨法案。

(時報資訊)