蘋果手機iPhone 12系列正式亮相，聯德控股-KY(4912)取得其中機構件訂單，且蘋果供應鏈的轉換，讓聯德控股-KY更多的份額，由於10月大陸有十一長假影響，雖然近期已經開始出貨給蘋果，但法人預期11月營收才會開始充分顯現。

蘋果對外發表iPhone 12系列，包含5.4吋的iPhone 12 Mini、6.1吋iPhone 12和iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max等四種機型。據了解，聯德控股-KY在發表新機之前，已經開始供貨其中一款，但由於大陸到10月9日才正式上班，放假天數較多，11月效應才會顯現。

法人指出，由於蘋果供應鏈改變，反倒使得聯德控股-KY取得更多的市占率，預期蘋果訂單至少還可以供應兩年。而2019年手機營收比重20％，今年上半年比重15％，第4季將大幅增加。

聯德控股-KY今年9月營收5.81億元，來到今年最高，年增15.2％，略低於原本外界預期的6億元，但無礙於成長態勢；10月除了原本運動器材出貨持續暢旺，蘋果新機正式加入營收貢獻陣容，10月營收將再優於9月，11月營收增幅再躍進，第4季表現可望如先前預期，來到今年最高，獲利亦可呈現逐季走高表現。

聯德-KY今天開低走高，盤中目前上漲4元，來到123元，漲幅3.36％。

(時報資訊)