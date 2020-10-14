韓國央行維持0.5%歷史新低利率不變，加上市場對美國另輪紓困方案恐怕會難產，以及新冠疫苗研發不順利，KOSPI指數開盤後就一路向下，盤中雖短暫出現指數翻紅，但市場悲觀投資人還是佔多數，KOSPI也一度跌破2400整數關卡。

如預估一樣，韓國央行(BOK)利率政策維持不變，但外界憂心，目前只有0.5%歷史新低利率，讓市場資金過於氾濫，正將股市與房市，雙雙推向泡沫化邊緣。雖然不時有戰勝新冠肺炎好消息傳出，加上韓國央行先前也預估，今年韓國經濟成長可能僅衰退1.3%，但現在國際大廠紛紛暫停疫苗研發，使得投資人更擔心韓國今年GDP數字可能會比預估來的更慘。

盤中，生技族群中Samsung Biologics下跌1.52%，賽特瑞恩更暴跌近3%。半導體類股中三星電子跌0.16%，SK海力士半導體也跌1.02%，至於LG化學則一度跌逾2%。

匯率方面，目前1美元可兌換1146.95韓元，韓元小升3元。

(時報資訊)