資深藝人小亮哥和老婆林姿佑結婚超過20年，雖然小倆口已是老夫老妻，不過小亮哥仍不吝嗇對林姿佑表達愛意，小亮哥近日就登上節目透露，他其實身心很脆弱，有一次老婆帶著兒子出國，沒想到小亮哥還因此爆哭崩潰，讓他驚訝直呼：「好可怕 我一輩子也忘不了」。

小亮哥帶著老婆林姿佑登上節目《命運好好玩》，分享老夫老妻的相處之道，小亮哥就提到，他已習慣家庭生活，也習慣有老婆和孩子的陪伴，因此，小亮哥也提到，當妻小不在的時候，他就會開始恐慌。

小亮哥就分享，有一次林姿佑帶兒子到美國11天，沒想到妻小一離開，小亮哥就崩潰了「我控制不住自己，眼淚一直流」，小亮哥因此求助心理醫生，不過經過此事，小亮哥才驚覺：「原來人是這麼脆弱，老婆孩子離開你，內心的世界就這樣崩潰」。

林姿佑在旁則補充說，她才剛離開，小亮哥就打電話來問「你們就要走囉」，她還發現老公聽起來就快哭了，而林姿佑一到美國後就趕緊打給小亮哥報平安，同時，林姿佑為安撫老公情緒，她白天忙兒子在美國學校的事務，晚上則陪小亮哥講話，也讓林姿佑直呼：「我整天都沒有睡覺」。

【精華版】淚崩找上心理醫師 小亮哥爆內心慌恐

(中時新聞網)