國際電機電子工程師學會（IEEE）總會12日完成年度選舉，美國馬里蘭大學教授劉國瑞，獲選為2021年IEEE總會候任總裁，並將成為2022年總裁，為IEEE成立58年來首位華人擔任此重要職務，是台灣之光。

IEEE成立於1963年，為國際最大、影響最深遠的電機電子領域專業組織，會員有42萬人，來自全球160餘國，外加超過12萬學生會員。IEEE目前更擁有超過1200項國際技術標準，對國際學術和產業發展的影響極為深遠。

劉國瑞是台大電機系1983級系友，現任美國馬里蘭大學電機系特聘講座教授，同時也為台大特聘講座教授。劉教授是國際電機電子領域的卓越領袖，學術和行政表現斐然，並曾獲得兩個IEEE的技術成就獎，顯示他在國際社群舉足輕重的地位。

劉國瑞領導的馬里蘭信號和訊息實驗室（SIG)涉獵廣泛，研究涵蓋信號處理和通信技術的各項層面。團隊目前主要研究無線AI技術，可以進行室內定位和無線傳輸感應。

劉國瑞領導開發世界首個公分（釐米）級室內定位系統，並曾獲得2017年CEATEC獎，研究成果還曾獲封IEEE七大改變世界技術之一。他還提出無線生物識別技術的概念，並開發出世界上第一個無線人類識別技術。

劉國瑞雖然長年在美國發展，但對培育他成長的台灣有著一份濃厚的情感，除了長期受聘為台大特聘講座教授外，經常回台灣做短期講學指導，更常在IEEE及國際會議中為台灣發聲及協助。

劉國瑞曾大力協助台灣團隊成功地爭取到信號處理和通訊領域旗艦會議在我國舉辦(2009 ICASSP及2020 IEEE GLOBECOM)，並對台灣在IEEE學會系統的國家名稱仗義維護有成。

(中時 )