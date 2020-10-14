以往必須經過重重通關手續，進入機艙飛上3萬英呎高空才能享用的商務艙美食，現在走入超商也可享用。長榮空廚與全家便利商店合作，推出「秘製紅燒」、「銷魂清燉」、「空廚經典」3款牛肉麵，限量供應1萬份。

長榮空廚表示，由主廚劉佳振領軍規劃製作的牛肉麵，原先僅以供應機上商務艙及貴賓室使用為主，一向深受旅客喜愛與好評，此次透過全家店舖LINE群組限量銷售，讓民眾不用搭機也可以享用到機上美食。

長榮空廚「秘製紅燒牛肉麵」是使用牛大骨和獨門辛香料熬製2日而成的秘製紅燒湯頭，濃郁而不死鹹、甘甜而不油膩，搭配嚴選高品質的牛腱肉，在吸附湯汁精華後更加軟嫩入味，在麵條方面特別選用寬體麵條搭配，增加扎實有勁的Q彈口感，大口享用起來更令滿足感加倍。

「銷魂清燉牛肉麵」使用牛大骨及多樣新鮮蔬果文火慢燉數日，過濾掉多餘雜質，提煉出食材最純粹的精華和最原始的天然風味；湯頭色澤清澈，滋味鮮甜甘醇、溫潤濃厚，搭配鮮嫩牛腱肉和扎實的寬麵條，共同交織出令人難忘的美妙樂章。

空廚的明星商品「空廚經典三寶麵」則是老饕的最愛，牛腱肉的鮮美肉質、Q嫩爽脆的牛肚和入口即化的牛筋，三種美味同時滿足，牛肚和牛筋使用蔥薑酒燒過去除腥味，佐配寬體麵條和秘製紅燒湯頭，長榮空廚傳說中的上乘之作就此誕生。

長榮空廚表示，公司擁有生產航餐的雄厚實力和多項國際食品安全認證，也是全世界極少數兼具微生物及液相層析串聯質譜儀實驗室的空廚，從採購物料、烹調、組裝到運送的每一道生產流程皆以食安為最高原則，嚴格遵循國際衛生標準。

(中時 )