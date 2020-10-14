高雄前市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息4個多月，一舉一動仍相當受到外界矚目，外界更不斷傳出他將參選台北、桃園市長，紛紛猜測他復出的時間點。對此，前高雄市民政局長曹桓榮則是透露目前韓國瑜的想法。

曹桓榮接受《中評社》訪問時提到，「韓市長現在還沒有想到要擔任什麼角色，就算身為平民百姓，關心台灣的態度仍是持續不變的」。他相信韓市長對於大家的期待，不論是在哪個位置、或角色，都會用不同的方式繼續關心台灣、關心中華民國。

至於，韓國瑜被爆出會選桃園市長一事，曹桓榮則是打臉回應，「現階段韓市長不可能去思考任何職務的可能性」。

另外，前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋業在臉書透露，「近來又有『不分區』議員放話『核心幕僚』說...韓要參選...，只能說胡說八道無極限。人客啊！千萬不要輕信謠言。」且其實之前韓國瑜就曾在臉書公開表態，近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純。

(中時新聞網)