高雄左營機車撞傷行人棄車逃逸 騎士到案說明 12:332020/10/14 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐姓男子於14日凌晨在左營區新庄仔路騎車肇事，他棄車離去，警方通知他後，他中午到案說明。圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29歲歐姓男騎士於14日凌晨1時53分，騎車行經左營區華夏路右轉新庄仔路，於新庄仔路45號前撞到行人52歲潘姓男子，潘男受傷倒地。歐男棄車逃逸，警方循車牌通知他到案說明，他已經於中午到案。 歐男騎車撞倒潘男，剛好被路旁的行車記錄器拍下。根據現場民眾描述，重機車男性駕駛及女性乘客肇事後，假裝沒事，步行離去，未再回現場處裡。潘男頭部與腳部受傷。 警方在事發後以車追人，並擴大調閱監視器，通知歐男到案說明。警方對歐男進行酒測，酒測值為零。 (中時 ) #警方 #騎士 #酒測 #通知 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄左營機車撞傷行人棄車逃逸 騎士到案說明 12:332020/10/14 社會 台2線車禍 化學槽車失控撞貨櫃車 騎士慘被夾死 13:252020/10/13 社會 男子騎單車倒臥路中鮮血直流 民眾嚇壞急報警 13:162020/10/13 社會 自導自演強盜案 超商店員演苦肉計搶走8萬多元 11:252020/10/14 社會 苗43線機車擦撞小貨車 女騎士頭撞橋墩不治 11:462020/10/14 社會 男殺人無保請回 檢抗告 警痛批 04:092020/10/14 社會新聞 安心旅遊補助倒數 竹市港南運河公園騎單車、逛市集等你來 14:172020/10/13 生活 北宜公路過彎不慎 大貨車衝撞對向車輛 18:352020/10/13 社會 Gogoro傳內鬼竊電池技術 2工程師投靠新東家遭聲押 12:082020/10/14 社會 男全身血遊蕩嚇壞人 警詢問直嚷要找酒店 12:192020/10/14 社會 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 男撿屍遭女方瘋狂糾纏 出絕招「拜託告我性侵」下場超慘 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 景文科大18禁迎新宣判 考古文「護相自慰 淫蕩兩夜」重出江湖 - 社會 機車後座被擺一顆肉粽 知情人士曝可怕真相：快去找法師 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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