29歲歐姓男騎士於14日凌晨1時53分，騎車行經左營區華夏路右轉新庄仔路，於新庄仔路45號前撞到行人52歲潘姓男子，潘男受傷倒地。歐男棄車逃逸，警方循車牌通知他到案說明，他已經於中午到案。

歐男騎車撞倒潘男，剛好被路旁的行車記錄器拍下。根據現場民眾描述，重機車男性駕駛及女性乘客肇事後，假裝沒事，步行離去，未再回現場處裡。潘男頭部與腳部受傷。

警方在事發後以車追人，並擴大調閱監視器，通知歐男到案說明。警方對歐男進行酒測，酒測值為零。

(中時 )