茂迪(6244)總經理葉正賢今表示，公司積極打造獲利的第二隻腳，除了儲能外還包括智慧電網等領域，這目前還無法向外揭露。對於是否辦理增資擴張資本支出，葉正賢表示，目前太陽能產業才剛恢復元氣，茂迪會採取較審慎的策略，茂迪目前帳上現金還有20餘億元，並不缺現金。

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」今開幕，茂迪今天展出的TOPCon高效模組，較目前常規模組大幅提升發電效益至少30%，但價格僅增加10~15%。茂迪今年的能源周展出模組產品捨棄單面發電，全面轉進雙面發電。以TOPCon高效模組而言，目前茂迪的產能約30MW，未來會視訂單情況再增加產能，在不添加新設備的前題下，年產能可達60MW。目前茂迪TOPCon高效模組已經全數銷售一空。

葉正賢也認為，TOPCon高效模組目前是台灣最有希望和國際競爭的產品。該產品在今年9月底拿到認證，將在嘉義區的太陽能電場使用，屬於小案場。未來3年茂迪已經鎖定了不少的漁電共生的案場。

茂迪今年第2季展現令市場意料的獲利表現，第2季單季稅後純益1.8億元，較上季與去年同期呈現轉虧為盈，單季每股稅後純益高達0.51元，創四年以來單季每股稅後純益新高，受到營運大幅成長激勵。法人估第三季茂迪仍將維持獲利動能。

(時報資訊)