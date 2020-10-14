半導體設備零組件代工廠京鼎(3413)第三季營收維持高檔，單季營收約為26.54億元，與第二季之26.55億元差距不大，今年受惠半導體大廠不畏疫情持續擴廠，京鼎1~9月營收73.97億元，年增率為47.24%，今年營運大幅成長可期。

京鼎9月營收8.39億元，年增率達35.49%；在第二季基期已高，第三季營收相比第二季約略持平，仍為高水準表現。

京鼎第二季毛利率提升至28.83%，獲利創下新高，單季每股淨利4.68元。上半年每股淨利7.54元亦創新高；京鼎下半年將持續受惠於美系設備大廠釋出設備訂單，有助支撐營運維持一定之水準，今年營運將大幅成長。

京鼎第二季合併營收26.55億元，歸屬母公司淨利3.87億元，每股淨利4.68元。

上半年營收47.42億元，歸屬母公司淨利6.23億元，每股淨利7.54元，明顯優於去年同期的2.44元。

另外，京鼎在過去幾年於竹南廠一期擴產完成，近年效益顯現，將再進行二期擴產計畫；台灣竹南二廠預計明日正式動工，預計明年下半年投產，主要為美系大客戶之半導體備品代工，產線一進入投產即可有營收貢獻挹注。

京鼎已跨入物理氣相沉積（PVD）設備模組代工市場，明年進入量產開始挹注營收，同時，全球記憶體大廠明年將擴大投資，法人看好京鼎明年營收突破百億元大關，挑戰新高紀錄。

(時報資訊)