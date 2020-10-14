今年不動產市場受資金狂潮挹注，交易屢開紅盤，可市場並非雨露均霑，依據實價登錄資料統計，今年台北市1~7月的店面交易量155筆，跟去年同期相比大減32.9%，今年交易量甚至低於房市緊縮的2016年。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，實體店面不僅受電商影響，今年因疫情使得店面空置更為嚴峻，不少商圈租金水平下修，讓投資報酬率下降，進而影響買方購買意願。

觀察近五年1~7月台北市店面交易，今年僅交易155筆，相較去年(2019年)同期231筆，今年量縮32.9%，且比房市低點2016年的191筆還少了18.8%，今年台北市店面交易量成為近五年的低點；在各行政區的表現上，中山區及大安區每年都囊括成交量前二名，今年同步量縮，不過中山區還有33筆、大安區尚有21筆，出乎意料的是西門町商圈所在的萬華區，今年1~7月店面成交量僅個位數，跟去年同期相比大幅減少66.7%。

郎美囡指出，商圈店面的空置率提高、租金水準下滑，都讓買方卻步，今年雖然市場動能強勁，但投資人期待未來價格有成長空間，故資金流向具話題或建設的低價區，此外，今年商辦、廠辦、工業用地成為熱門標的，也吸引大筆資金挹注。至於各行政區的表現上，買方購置店面依然選擇指標商圈，因此中山區及大安區交易維持在前二名，而萬華區黃金商圈的店面釋出稀少，且投資人保守觀望，今年店面成交量大幅緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，通路革命下，店面市場經過盤整已經出現結構性改變，企業化整為零轉進百貨等通路，在消費力沒有提升的狀況下，店家也會精算租金，讓過去一線商圈金店面不再強勢。對於投資者來說，為了讓投資更有效益，寧可轉進二三線商圈或者是其他縣市的店面，不僅價格低，投資報酬率也穩定。

(時報資訊)