歐洲大型銀行集團之一，總部位於米蘭的裕信銀行(UniCredit)周二新任命經濟學家帕多安(Pier Carlo Padoan)為執行長，並表示在明年春天董事會改選時，將任命這位前財政部長成為董事長。

現年70歲的帕多安為義大利中間偏左政黨現任國會議員。目前歐洲銀行部門正遭逢疫情帶來的劇變，許多呼聲要求裕信銀行現任執行長馬斯蒂爾(Mustier)放棄「拒絕併購」的要求。

據了解，裕信原先最優先的CEO接替人選遭到義大利財政部否決，財政部不希望滿足裕信的條件去進行潛在的併購。

卸任執行長馬斯蒂爾一直誓言遠離目前銀行併購的浪潮，在與德國Commerzbank和法國興業銀行(Societe Generale)關於跨境交易的嘗試出現政治挫敗後，馬斯蒂爾一直致力於新計畫，將裕信銀行的國內資產和國外資產業務切分開，以降低資金成本。

然知情人士告知路透，研議中的資產分離可能有利於合併，潛在地讓裕信銀行為其國外業務尋找國際的合併公司，相同的，國內業務亦為如此。

新任執行長帕多安在聲明中指出，裕信銀行為真正泛歐州的贏家，非常期望與董事會和管理團隊的合作。帕多安的履歷包括了在國際貨幣基金，以及OECD組織的工作。他亦將接任董事長，裕信董事長通常為名譽職位，但知情人士透露帕多安將有不同於前任者的表現。

(時報資訊)