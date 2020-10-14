車市需求回溫，定穎(6251)第3季合併營收回升至33.66億元，雖然第4季訂單需求依舊強勁，但歐美二次疫情持續延燒，且面臨人民幣及台幣兌美元升值挑戰，定穎表示，將努力降低衝擊，公司黃石廠規劃今年底開出10萬呎產能，明年再開出40萬呎，在新產能陸續開出後，希望能提升整體毛利率。

定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統，伺服器以企業和雲端用伺服器為主，網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等，最夯的Mini LED，定穎亦有著墨。

今年上半年新冠肺炎疫情先大陸後全球蔓延，定穎先是湖北黃石廠區因疫情延後復工，之後又逢歐美車廠因疫情封城封國停產，所幸公司經過幾年調整，管銷營業費用控制得宜，讓公司在大環境利空下還能維持穩定獲利，今年第2季稅後盈餘為1.04億元，單季每股盈餘為0.37元，累計上半年稅後盈餘(含售廠利益)為6.48億元，每股盈餘為2.29元。

歐美各國陸續解封，車廠重啟拉貨，汽車用板及電動車用板出貨攀升，帶動定穎第3季合併營收回升至33.66億元，季增24.02%，定穎表示，目前第4季訂單需求強勁，不過歐美二次疫情持續延燒是變數。

在產能規劃部分，定穎黃石廠規劃今年底開出10萬呎的HDI，明年第1季再開出40萬呎的傳統板，公司計畫將昆山廠的訂單做移轉，以提升總體毛利率。

定穎董事長黃銘宏表示，歷經上半年因為疫情影響終端需求後，下半年各項產品的需求陸續回溫，但又面臨人民幣與台幣兌換美金升值的挑戰，經營團隊將會努力去降低其影響，維持業績穩定成長。

(時報資訊)