港人陳同佳涉嫌在台殺害女友，是否來台投案引起各界關注，民眾黨立委張其祿今日於內政委員會再度詢問，並希望不要因為政治因素走不下去。內政部長徐國勇回應，主動權在陳同佳，並表示「要來就快來。」

2018年2月，陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後返港，後陳因它案而遭港府判處入獄服刑。在2019年陳同佳即將刑滿出獄前夕，曾透過身兼北京政協的牧師管浩鳴對外表達願來台自首，但台灣政府拒絕給予電子簽證，必須臨櫃申請入境，執政黨也對外表態，陳同佳已遭通緝，即便來台，只有逮捕，沒有自首的問題。種種因素，以致陳同佳至今日仍未來台投案。

徐國勇表示，台灣有提供一個窗口，且早就和港府提過了，再加上新聞都曾報導，陳同佳應該也知道。至於什麼時候才會來，主動權不在台灣，陳同佳與其在那邊放話，不如快點循管道過來。

徐國勇說，陳同佳有委託律師來談，但談了半天，如果還是不來，那也沒有辦法。希望陳趕快循台灣告知的方式，申請相關的簽證，來台面對司法。

(中時 )