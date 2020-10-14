新冠病毒因變異導致游擊式流行，不同地區在不同時間爆發不同程度的感染。專家表示，若要避免游擊式流行釀成第3波大流行，全球群體免疫相當重要，有2種達成群體免疫的方式，1是感染人數達到一定門檻，2是接種疫苗，因前者付出的代價太大，恐致多人死亡，疫苗的問世將成為避免下個大流行的解方。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新冠肺炎爆發後的3個月，有些國家提出佛系防疫的概念，意即藉著讓一部分的人被感染，以自然感染產生群體免疫。以R0值3來計算，估算需有將近7成（67％）的人被感染才能達成群體免疫，也就是當時德國總理梅克爾所提出的70％感染的佛系抗疫概念。然而，因新冠肺炎傳播型態較具選擇性，專門會挑中某些距離、社交高度群聚的人，因此在群體免疫的計算上會因複雜度而有所差異。

以卡達為例，由於全國近 60％的人以手工藝為生，且工人們除了職場外，亦一同住在宿舍，共同飲食，屬於高傳染的職業。以R0值2.85來推估，卡達工人只要感染率達65％以上，就可能產生群體免疫。

研究人員針對發生卡達第一起社區感染職場群聚的手工藝工人進行研究，在6月21日到9月9日之間，蒐集10個社區共計4970名工人提供血清抗體檢查，發現平均抗體陽性率為66％，顯示卡達某些社區可能已經產生群體免疫。

陳秀熙表示，自然感染產生的群體免疫如果集中在高危險群就有可能達到，但若要大範圍地達成，需要花很多時間，且要付出許多代價。以美國為例，全美人口為3.3億人，因各州感染情況不一致，若要達到群體免疫，全美需要有22％的人被感染，也就是7300萬人，預計得等到2021年8月底才能達到，但屆時的死亡人數預計已經高達142萬，顯示用自然感染來達到大規模的群體免疫不是好辦法。

除了自然感染，另一項達成群體免疫的方式就是接種疫苗。以2013年在大陸發生的H7N9為例，就是靠著疫苗接種達到群體免疫，進而被消滅，新冠肺炎亦可藉由相同方式被消滅。目前大陸、俄羅斯已有5支新冠肺炎疫苗被核可在限制範圍內大量應用，其中俄羅斯的第I／II期臨試驗已發表於Lacent。而依循傳統疫苗試驗的五階段試驗過程進行發表的疫苗研發者中，已有 11支疫苗開始第III期臨床試驗。

陳秀熙表示，我們必須儘快找到有效的疫苗，最重要的是追求全球的群體免疫，如此才能避免游擊式流行釀成下一波大流行，將疫情對經濟、教育、政治等衝擊減到最低，各國才能重啟交流。對於全球的群體免疫，沒有任何國家能置身事外。

(中時 )