被譽為「娃娃音始祖」的歌仔戲小旦林美照，今年健康狀況亮起紅燈，接連動了切除腸道腫瘤及白內障手術，不過日前她上節目時，透露近20顆腸道腫瘤中，居然有一顆是「原位癌」，讓在場所有人是當場嚇壞。
林美照日前上節目《命運好好玩》，65歲的她首次自費加做胃鏡及大腸鏡，沒想到竟診斷出大腸裡面有將近20顆腫瘤，其中有一顆居然是「原位癌」，這讓在場的主持人和來賓全都嚇壞了，不過林美照倒是淡定表示：「沒什麼啦！割掉就沒事啦」，而目前已經由手術切除，身體也逐漸康復中，暫時沒有大礙。
不過林美照身體其他部份也頻出狀況，像是從去年開始視線會模糊，尤其白天開車若陽光照到眼睛，眼前就會一片白茫茫，原本以為是散光或乾眼症，但狀況始終沒有明顯改善，拖到今年才去看醫生，經診斷後才知道是白內障，目前右眼已動過手術，左眼預計過一陣子會去開刀。
而健康亮紅燈之後，林美照開始改變生活作息，不僅強迫自己去運動，也開始控制飲食習慣，直呼生病的緣故讓自己「因禍得福」，才懂得開始調養身體，而她也強調等康復後會回歸舞台，最晚年底就能復出接戲。
(中時新聞網)
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