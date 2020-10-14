根據台灣河溪網統計，今年「全國水環境改善計畫」相較於去年評選結果，今年近半數(46％)案件達到生態功能改善，顯示愈來越多案件著眼生態功能改善，但今年仍有22個案件造成生態功能劣化，前瞻水環境建設經費大多都用於鋪路及遊憩設施，台灣河溪網召集人、臺北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢對此表示「令人痛心」。

根據經濟部水利署統計，第一、二批前瞻水環境建設經費中，休憩設施高達11億4121萬，其他工程例如鋪路等7億9469萬，但綠美化僅1億9112萬，淨化水質更只有9416萬，顯示真正在「水環境改善」的經費嚴重失衡。

社區大學全國促進會秘書長楊志彬表示，「全國水環境改善計畫」特別預算中包含輔導顧問團的經費，兩期經費共舉債近2億3000萬，上述亂象卻未停止，質疑該項金費都「打水漂」，水利署應負起監督之責。

廖桂賢指出，相較於去年評選的23件案件(第一批次)，今年評選48件案件(包括第一、二批次)，去年僅有26％的案件有生態功能改善的效果，今年有46％案件達到生態功能改善，顯示生態功能的改善逐年增加，也不僅是增加休閒遊憩功能，但仍有不少案件不但沒有改善生態功能，今年仍有40％，也就是22個案件反而造成生態功能劣化。

廖桂賢說，「全國水環境改善計畫」仍存在許多亂象，包括植栽引入外來入侵種、建築物拉皮、充斥自行車道與景觀橋、人工設施破壞自然環境、不必要之裝飾與遊憩設施、大量增加不透水硬舖面等，都與水環境改善沒有直接關係。

(中時 )