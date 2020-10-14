發言人江怡臻（右起）、文傳會主委王育敏及副主委鍾沛君痛批民進黨執意開放含瘦肉精的豬肉進口，並呼籲政府正視校園食安。（范揚光攝）

國民黨今召開「校園食安，國民黨嚴格把關；民進黨消極放任！」記者會，公布「瘦肉精美豬進口」倒數計時器，並質疑民進黨政府從行政、立法兩院到執政縣市，對校園學童的食安守護輕忽怠慢，只口號式宣稱「優先使用國產豬」，沒有罰則或完整把關的配套措施，不像國民黨立委提案或執政縣市嚴格把關，身為決策者的行政院長蘇貞昌應公開向國人道歉。

距離明年1月1日開放瘦肉精美豬進口剩不到79天，文傳會主委王育敏、副主委鍾沛君、發言人江怡臻今天在記者會公布「瘦肉精美豬進口」倒數計時器及下載網址 (https://noractopork.tw/)。鍾沛君說，民進黨政府開放萊豬像失速列車，當中央麻木不仁，國民黨只能不斷踩車，計時器正凸顯兩個意義，一是日期歸零，就是台灣食安危機開始之日，二是中央未善盡把關責任，只能仰賴地方政府自求多福。

王育敏說，多位專家學者都證明13歲以下孩童及嬰幼兒食用瘦肉精食品，對身體將有長期負面影響，國民黨為此嚴格把關，務必讓校園「瘦肉精零檢出」；但民進黨卻消極放任，似為瘦肉精「護航」、幫混充萊豬的「加工食品」開後門。

王育敏舉例，國民黨立委為確保學童及嬰幼兒不會吃到瘦肉精食品，陸續提出1.瘦肉精美豬源頭查廠；2.制定違反校園瘦肉精零檢出罰則；3.托育托嬰保母體系禁止瘦肉精食品等提案，賦予行政單位法律依據，能強制校園或嬰幼兒照護體系禁用瘦肉精，卻遭民進黨立委杯葛、封殺。反倒民進黨立委提案漏洞百出，不僅刻意不定罰則，也未要求衛福部赴美國查廠，且民進黨只管公私立托嬰中心，忽略居家式托育場所，將逾2萬6千名嬰幼兒無法保障食品安全。

此外，國民黨執政縣市長嚴格把關，全面杜絕萊豬進入校園。例如新北市長侯友宜宣示0到18歲所有教養環境供膳場所，一律都採用國產豬，學校在年底前會完成營養午餐全面換約，若有廠商違規會記點懲處，嚴重者將解約；台中市長盧秀燕宣示台中市境內皆禁止販賣、食用，製作含瘦肉精豬肉；中台灣區域治理平台7縣市首長會議，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等縣市首長更聯合發表「反進口美國瘦肉精豬肉」宣言，堅持豬肉瘦肉精零檢出。而民進黨執政的桃園市、高雄市、新竹市、基隆市、屏東縣等，僅表示會依行政院公布的稽查準則執行，消極的態度與立場，令人質疑守護校園食安的決心。

江怡臻說，她有兩個2歲以下的小朋友，對於陳時中聲稱「食藥署有訂定殘留標準（MRL），只要在標準之下就是安全的」，根本不是為人父母該說的話，而是為了官位的官話。

(中時 )