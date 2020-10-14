根據國內輿情系統品牌意藍資訊OpView，攜手房地產媒體代理商彥星喬商傳播事業群，所共同成立的房地產動態數據資料庫「台灣房地產網路聲量」調查，14日最新公布的調查，全台買房「熱詞」盤點結果，「重劃區」奪冠、「捷運」居次，顯示網友頗為熱中跟著重劃區買房。

這項「台灣房地產網路聲量」，是透過意藍資訊OpView社群口碑資料庫，收錄全台8.5萬個以上網站頻道的每日資訊量。

意藍資訊OpView分析部經理宋孟儒表示，2020年上半年房地產網路聲量調查結果顯示，台北市方面，購屋需求偏向中古屋、關心都更議題；至於其他都會區，則以預售市場討論度較高。

就整體房地產「熱詞」來看，網友對於「重劃區」，以及即將開通重要交通站點的「捷運」宅，關注程度特別高。期待能否以合理價格進場，購買具有發展潛力的新興重劃區，成為未來增值標的的購屋心態，成為多數購屋民眾的潛在意識。

在「重劃區」方面，隨著國泰、潤泰、長虹等重量級建商，紛紛插旗新店央北重劃區，推出多筆新案，網友也特別關注，央北重劃區是否會跟新莊副都心的發展有一樣的房價走勢。

意藍資訊OpView總經理楊立偉指出，在高房價的負擔壓力下，真正有購屋需求的民眾會更為理性地收集、分析相關資料，例如拿房價相當的區域去比較未來發展性，或是在相同總價的條件下，怎樣能買到最超值的選擇。

彥星喬商總經理劉安立表示，上半年因疫情的關係，網友在影音內容的閱聽行為上有較高的黏著度，因此網紅的房屋開箱或線上直播的影音瀏覽量也同步上升。

至於桃園A7重劃區，機捷體育大學站周邊為機捷房價凹陷區，相對於其他站點3、4字頭的房價，目前還處於相對低點。在家電大廠禾聯集團進場後，開始有較多網友討論此區的發展。

而新竹光埔重劃區，適逢大型商場、書店、連鎖咖啡廳開始施工進駐後，也讓網友看到新的商圈即將成形而有較多的關注。

劉安立表示，桃園跟新竹在今年上半年淨移入人口有亮眼的成長，移居需求也同步帶帶動租屋及購屋的剛性需求產生，因此在上半年的網路討論聲量高於人口淨移出台北市。

台中市方面，捷運綠線即將在下半年通車，因此全線相關的重劃區及熱門站點如：北屯G0特區、烏日重劃區、及七期八期都有聲量發酵。

意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，台中的房地產網路聲量有一個有趣的現象發生，房地產熱詞與其他都會區及縣市較為不同出現「空汙」議題。許多網友對於中部的空氣品質影響購屋意願及支撐房價力度有多元的討論。

劉安立認為，透過輿情資料的蒐集與分析運用，能真實呈現房市購屋需求的即時觀點，也能提供各種透明化的客觀資訊去幫助消費者完成購屋的理性決策過程。以目前的房市交易熱度來看，輿情通常會提早反應市場狀況，預期今年建物買賣移轉棟數，將有機會突破31萬棟。

(工商 )